Ещё
Более 532 млн рублей направят на повышение зарплат донских бюджетников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 532 млн рублей направят на повышение зарплат донских бюджетников 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно распоряжению, размещенному на сайте кабмина РФ, Ростовской области предоставляется дотация на сумму 532,374 из резервного фонда правительства России.
Деньги выделяются региону в рамках программы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» в связи с увеличением с 1 мая минимального размера оплаты труда в стране до 11163 рублей.
Всего на предоставление субъектам РФ дотаций на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы направят 20 млрд рублей.
АиФ Ростов: последние новости
ЦБ РФ отозвал лицензию у ростовского банка «Кредит Экспресс» Посвященный воссоединению Крыма с Россией митинг-концерт пройдет в Ростове Крушение Boeing 737 в Ростове. Эксперт опровергает официальную версию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей42
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России318
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной434
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос62
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
04:21
При строительстве метро в Москве произошло ЧП
Происшествия
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:00
Киркоров нескромно развлекся с бабушкой Бузовой
Шоу-бизнес
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
00:39
Водители маршруток сцепились с пассажирами в центре Челябинска
Происшествия Общество
02:41
Причина смерти Табакова шокировала врачей
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение