Более 532 млн рублей направят на повышение зарплат донских бюджетников

Согласно распоряжению, размещенному на сайте кабмина РФ Ростовской области предоставляется дотация на сумму 532,374 из резервного фонда правительства России.

Деньги выделяются региону в рамках программы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» в связи с увеличением с 1 мая минимального размера оплаты труда в стране до 11163 рублей.

Всего на предоставление субъектам РФ дотаций на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы направят 20 млрд рублей.