Ли Кэцян призвал увеличить торговый оборот РФ и КНР

Москва, 20 марта — «Вести. Экономика». Китай и Россия должны раскрыть незадействованный потенциал для сотрудничества и нарастить двусторонний торговый оборот до $100 млрд, о чем по итогам 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян EPA/FELIPE TRUEBA

"Уверены, что в российско-китайском сотрудничестве в сфере бизнеса сохраняется большой незадействованный потенциал. Торговый оборот между двумя нашими большими экономиками составляет около $80 млрд Уверен, что мы сможем поработать вместе для того, чтобы увеличить его до, скажем, $100 млрд", — заявил глава правительства КНР. "В последние годы в торговле России и Китая наблюдалось снижение из-за ситуации в мировой торговой деятельности и ситуации на рынке сырья. Однако это снижение было наверстано по итогам прошлого года: рост нашей торговли в годовом выражении составил более 20%", — указал он. Ли добавил, что стабильное развитие двусторонних отношений Китая и России приносит выгоду не только двум странам, но и всему миру в целом. «Что касается того, хочу ли я направить какой-либо сигнал населению России, то он заключается в следующем: мы должны понимать, что наши страны являются друг для друга крупнейшими государствами-соседями. Уверен, что стабильное развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества Китая и России выгодно для обеих сторон и всего мира», — подчеркнул он.