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Определены нормативы формирования расходов на чиновников
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Расходы на чиновников будут зависеть от доходов бюджета 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Распоряжением правительства определены нормативы формирования расходов на содержание региональных властей в текущем году. Информация об этом размещена на сайте кабмина.
Как говорится в пояснительных документах, нормативы определены как соотношение объема расходов на содержание исполнительных, законодательных и прочих органов власти региона к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета в этом году. Подготовлен документ Минфином России.
Для разных регионов установлены разные нормативы. Так, к примеру, Красноярский край может потратить на содержание чиновников 1,6 процента от доходов бюджета, Кемеровская область — 1,9 процента, Тульская, Ростовская, Владимирская и Чувашская — по два процента.
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