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Торговая война вынуждает США наращивать долг
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Торговая война вынуждает США наращивать долг 

Вести Экономика 38 минут назад
Фото: РИА Новости
По данным минфина США, страна планирует продать долг объемом $294 млрд Это самый высокий показатель после финансового кризиса 2008 года.
Федеральные доходы падают на фоне снижения налогов президента Трампа, поэтому правительству нужно увеличить заимствования, чтобы свести концы с концами. В то же время в последние месяцы уровень заемных средств Вашингтона резко вырос.
Правительство продает все эти краткосрочные и долгосрочные долги в неудобное время. На прошлой неделе Трамп пообещал ввести широкомасштабные тарифы на товары Китая, которому принадлежит больше трежерис, чем любой другой стране мира.
Китай заявил, что намерен противостоять любой торговой войне «до конца». На вопрос Bloomberg Television, рассматривает ли Китай вопрос о сокращении закупок долга США, посол Китая в США сказал: «Мы рассмотрим все варианты».
Китаю принадлежит долг США на сумму $1,17 трлн. В период с декабря по январь он сократил эти резервы на 1,4%, согласно последним данным.
Гай ЛеБас, главный стратег из Janney Capital, выразил обеспокоенность по поводу того, что Китай «отказывается» от покупок долга США.
В конце концов, одна из причин, по которой Пекину принадлежит так много трежерис, объясняется огромным профицитом торговли: Китай продает больше товаров и услуг США, чем покупает, и он должен что-то делать со всеми этими деньгами. Китай предпочитает инвестировать в безопасные активы, например, в долг США.
Вашингтон и Пекин ведут переговоры, направленные на заключение соглашения, которое предотвратило бы реальную войну. Одной из причин успокоить Китай заключается в том, что Трампу нужно, чтобы Китай и другие иностранные инвесторы заплатили за снижение налогов, которые, как ожидается, увеличат дефицит федерального бюджета на $1 трлн в течение следующего десятилетия.
В то же время ФРС перестала покупать долг США, поскольку она прекращает программу эпохи финансового кризиса, которая была направлена на то, чтобы снизить затраты по займам. И инвесторы все больше обеспокоены тем, что инфляция заставит ФРС повысить краткосрочные процентные ставки, что сделает все виды долга более дорогими.
Вашингтон планирует увеличить расходы скоро. На прошлой неделе Трамп подписал законопроект о расходах в размере $1,3 трлн, который еще больше увеличит потребности в займах.
В феврале дефицит в США составил $215 млрд, самый большой показатель за 6 лет. По словам Комитета за ответственный федеральный бюджет, годовой бюджетный дефицит может превысить $1трлн. Недавно группа наблюдателей предупредила, что процентные платежи по долгу США могут вырасти до уровня в $1,05 трлн к 2028 году, если текущая политика останется в силе.
Озабоченность в связи с разрывом между доходами и расходами в США способствовала росту ставок облигаций в этом году, что вызвало недовольство инвесторов фондового рынка, привыкших к низким ставкам. 10-летняя доходность казначейских облигаций выросла с 2,4% в начале года до почти 3% в феврале. Сегодня она составляет около 2,85%.
Ожидается, что расходы по займам для федерального правительства продолжат рост, особенно во второй половине 2018 года. Также ожидается очень высокий спрос на трежерис от страховых компаний и пенсионных фондов, которые обслуживают стареющих бэби-бумеров.
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