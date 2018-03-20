Китай надеется избежать торговой войны с США

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выразил надежду на то, что Пекин и США смогут избежать торговой войны. Об этом сообщает Reuters.

"Я надеюсь, что и Китай, и США будут действовать рационально, не будут идти на поводу у эмоций и смогут избежать торговой войны", — сказал Ли. Он также добавил, что Китай планирует продолжать открывать доступ на свои рынки, чтобы иностранные и китайские фирмы могли конкурировать на равных.

Ранее китайские власти сообщили, что США и Китай должны взять на себя ответственность по обеспечению устойчивого глобального экономического роста.