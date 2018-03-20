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Китай надеется избежать торговой войны с США
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Китай надеется избежать торговой войны с США 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Reuters
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выразил надежду на то, что Пекин и США смогут избежать торговой войны. Об этом сообщает Reuters.
Он также добавил, что Китай планирует продолжать открывать доступ на свои рынки, чтобы иностранные и китайские фирмы могли конкурировать на равных.
"Я надеюсь, что и Китай, и США будут действовать рационально, не будут идти на поводу у эмоций и смогут избежать торговой войны", — сказал Ли.
Ранее китайские власти сообщили, что США и Китай должны взять на себя ответственность по обеспечению устойчивого глобального экономического роста.
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