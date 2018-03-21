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США могут ввести санкции против строителей «Северного потока — 2»
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США могут ввести санкции против строителей «Северного потока — 2» 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Nord Stream 2 Corp./Twitter.com
Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что иностранные компании, которые участвуют в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2», могут попасть под американские санкции. Об этом пишет Deutsche Welle.
"Мы ясно дали понять, что фирмы, работающие в российском энергетическом секторе, могут — если они продолжат заниматься этим бизнесом — подвергнуться санкциям в рамках CAATSA", — сказала Нойерт.
Она также подчеркнула, что правительство США выступает против проекта «Северный поток — 2».
Ранее сообщалось, что в США потребовали заблокировать «Северный поток — 2».
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