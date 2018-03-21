США могут ввести санкции против строителей «Северного потока — 2»

"Мы ясно дали понять, что фирмы, работающие в российском энергетическом секторе, могут — если они продолжат заниматься этим бизнесом — подвергнуться санкциям в рамках CAATSA", — сказала Нойерт.

Она также подчеркнула, что правительство США выступает против проекта «Северный поток — 2».

Ранее сообщалось, что в США потребовали заблокировать «Северный поток — 2».