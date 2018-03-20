В РФ хотят преобразить микробизнес

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Минэкономразвития решило преобразить микробизнес 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
В Минэкономразвития подняли вопрос по акселерации бизнеса в России. Об этом рассказал директор департамента развития малого и среднего бизнеса МЭР Максим Паршин на Камчатском форуме предпринимателей, который был организован "Агентством по технологическому развитию". "Акселерация — переход из микро в малые, из малых в средние, из средних в крупный бизнес", — отметил он.
По словам Максима Паршина, для микробизнеса созданы одни из наиболее комфортных в мире условий в части налогообложения. Например, порог по упрощенной системе налогообложения составляет 150 миллионов рублей (2,5 миллиона долларов), что считается мировым рекордом. Но это иногда сдерживает переход из микробизнеса в средний бизнес, так как предприятия не имеют стимула для роста, боясь лишиться этих комфортных условий.
"Так что вопрос акселерации у нас стоит одним из основных на повестке", — заключил представитель Минэкономразвития.
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