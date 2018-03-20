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Спрос на бензин в США достиг летних уровней в марте
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Спрос на бензин в США достиг летних уровней в марте 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: Вести.Ru
Фото: Casey Sikes/Atlanta Journal-Constitution
Москва, 20 марта — «Вести. Экономика». По официальным данным, спрос на бензин в США в начале марта 2018 года достиг уровней, которые за последние годы наблюдались только в течение пикового потребления. Статистика Управления по энергетической информации (EIA) при Минэнерго США по поставкам автомобильного топлива традиционно считается как один из показателей для мер оценки потенциального значения спроса на бензин в США. Согласно данным EIA за неделю до 9 марта показатель составил 9,64 млн баррелей в сутки. Данные цифры стали наиболее высокими среди ранее зафиксированных значений для США за март. Подобные уровни спроса на автомобильное топливо в целом более характерны для так называемого «автомобильного сезона» в США, который длится с конца мая по начало сентября.
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