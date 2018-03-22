Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 0,88%

Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов S&P Lima Juniors, горнодобывающей промышленности и банковских и финансовых услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General подорожал на 0,88%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции PPX Mining Corp (LM:PPX), которые не изменились на 0,00 п. (0,00%), закрывшись на отметке в 0,06. Котировки Relapasa (LM:REL) выросли на 0,021 п. (7,17%), завершив торги на уровне 0,314. Бумаги Grana Y Monter (LM:GRA) выросли в цене на 0,080 п. (5,33%), закрывшись на отметке 1,580.

Лидерами падения стали акции Corporacion Aceros Arequipa SA (LM:ARE), цена которых упала на 0,020 п. (2,22%), завершив сессию на отметке 0,880. Акции Enel Distribucion Peru SAA (LM:ENE) поднялись на 0,100 п. (1,74%), закрывшись на уровне 5,650, а Cem Pacasmayo (LM:CPA) снизились в цене на 0,130 п. (1,69%) и завершили торги на отметке 7,570.

На фондовой бирже Лимы количество подорожавших бумаг (23) превысило количество закрывшихся в минусе (13), а котировки 10 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 3,05%, или 1,94, достигнув отметки $65,48 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае выросли на 0,09%, или 0,06, до $69,81 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 1,57%, или 20,60, до отметки $1.332,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN снизилась на 0,26% до 3,2485, а котировки EUR/PEN упали на 0,16%, достигнув отметки 3,9948.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,81% до 89,28.