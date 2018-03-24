Ещё
Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 0,40%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 0,40% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов минерального производства, промышленности и электроэнергетики.
На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General поднялся на 0,40%.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Sider (LM:SID), которые подорожали на 0,030 п. (6,67%), закрывшись на отметке в 0,480. Котировки Unacem (LM:CEL) выросли на 0,180 п. (6,29%), завершив торги на уровне 3,040. Бумаги Aceros Arequip (LM:AREi) выросли в цене на 0,040 п. (5,56%), закрывшись на отметке 0,760.
Лидерами падения стали акции Trevali Mining (LM:TV), цена которых упала на 0,040 п. (3,85%), завершив сессию на отметке 1,000. Акции Panoro (LM:PML) поднялись на 0,005 п. (1,92%), закрывшись на уровне 0,255, а Rimac Seguros y Reaseguros (LM:RSR) снизились в цене на 0,020 п. (1,43%) и завершили торги на отметке 1,380.
На фондовой бирже Лимы количество подорожавших бумаг (20) превысило количество закрывшихся в минусе (12), а котировки 12 акций практически не изменились.
Котировки акций Rimac Seguros y Reaseguros (LM:RSR) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 1,43%, 0,020 п., и завершили торги на отметке 1,380.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 2,35%, или 1,51, достигнув отметки $65,81 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае выросли на 2,10%, или 1,45, до $70,36 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 1,49%, или 19,80, до отметки $1.347,20 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN снизилась на 0,70% до 3,2220, а котировки EUR/PEN повысились на 0,32%, достигнув отметки 4,0062.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,41% до 89,10.
Investing.com Россия: последние новости
Золото подорожало до максимума за месяц из-за перспективы торговой войны Курс фунта перешел к снижению после решения Банка Англии Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 1,77%
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам9
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США395
На Youtube обнаружен новый опасный вирус6
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ719
В ГД отреагировали на отзыв посла ЕС в России114
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение