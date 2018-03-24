Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 0,40%

Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов минерального производства, промышленности и электроэнергетики.

На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General поднялся на 0,40%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Sider (LM:SID), которые подорожали на 0,030 п. (6,67%), закрывшись на отметке в 0,480. Котировки Unacem (LM:CEL) выросли на 0,180 п. (6,29%), завершив торги на уровне 3,040. Бумаги Aceros Arequip (LM:AREi) выросли в цене на 0,040 п. (5,56%), закрывшись на отметке 0,760.

Лидерами падения стали акции Trevali Mining (LM:TV), цена которых упала на 0,040 п. (3,85%), завершив сессию на отметке 1,000. Акции Panoro (LM:PML) поднялись на 0,005 п. (1,92%), закрывшись на уровне 0,255, а Rimac Seguros y Reaseguros (LM:RSR) снизились в цене на 0,020 п. (1,43%) и завершили торги на отметке 1,380.

На фондовой бирже Лимы количество подорожавших бумаг (20) превысило количество закрывшихся в минусе (12), а котировки 12 акций практически не изменились.

Котировки акций Rimac Seguros y Reaseguros (LM:RSR) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 1,43%, 0,020 п., и завершили торги на отметке 1,380.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 2,35%, или 1,51, достигнув отметки $65,81 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае выросли на 2,10%, или 1,45, до $70,36 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 1,49%, или 19,80, до отметки $1.347,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN снизилась на 0,70% до 3,2220, а котировки EUR/PEN повысились на 0,32%, достигнув отметки 4,0062.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,41% до 89,10.