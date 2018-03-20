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Источник: департамент страхового рынка ЦБ может возглавить куратор НПФ Филипп Габуния
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Источник: департамент страхового рынка ЦБ может возглавить куратор НПФ Филипп Габуния 

ТАСС 9 часов назад
Фото: Реальное время
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Директор департамента коллективных инвестиций Банка России Филипп Габуния может возглавить департамент страхового рынка ЦБ, сообщили ТАСС два источника на страховом рынке. Решение еще не принято, сказал источник, близкий к регулятору.
Официально о назначении может быть объявлено в ближайшие дни, полагает один из собеседников агентства, знающий это от сотрудника ЦБ. Игорь Жук возглавлял департамент страхового рынка с февраля 2014 года, 2 марта 2018 года он покинул пост, чтобы «сконцентрироваться на развитии собственных проектов», говорилось в релизе ЦБ.
Исполняющим обязанности главы страхового департамента был назначен заместитель директора Алексей Барбашов. Эта должность временная, до назначения нового директора департамента, знает источник ТАСС, близкий к ЦБ.
В Банке России не ответил на запрос ТАСС.
Филипп Габуния возглавляет департамент коллективных инвестиций (курирует негосударствернные пенсионные фонды, управляющие компании, паевые и акционерные инвестиционные фонды) с 16 января 2014 года, до этого работал в Минэкономразвития РФ. Родился в 1980 году.
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