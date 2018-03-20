Источник: департамент страхового рынка ЦБ может возглавить куратор НПФ Филипп Габуния

Официально о назначении может быть объявлено в ближайшие дни, полагает один из собеседников агентства, знающий это от сотрудника ЦБ. Игорь Жук возглавлял департамент страхового рынка с февраля 2014 года, 2 марта 2018 года он покинул пост, чтобы «сконцентрироваться на развитии собственных проектов», говорилось в релизе ЦБ.

Исполняющим обязанности главы страхового департамента был назначен заместитель директора Алексей Барбашов . Эта должность временная, до назначения нового директора департамента, знает источник ТАСС, близкий к ЦБ.

В Банке России не ответил на запрос ТАСС.