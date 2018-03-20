Кадыров: валовой региональный продукт Чечни в 2017 году вырос на 8,4%

ТАСС , 20 марта. Рост валового регионального продукта (ВРП) Чечни в прошлом году составил 8,4% по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Рост ВРП за 2017 год составил 8,4%, что я считаю очень важным показателем для Чечни. Растут поступления в бюджет от предприятий. Только новый кирпичный завод в прошлом году уплатил налоги в бюджет на сумму более 100 млн рублей", — написал глава ЧР в понедельник вечером на своей странице «ВКонтакте».

На заседании правительства республики в понедельник Кадыров уточнил, что рост ВРП в 2017 году оценивается в 108,7 млрд рублей.