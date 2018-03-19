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ОПЕК+ поставил новый рекорд по сокращению добычи
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ОПЕК+ поставил новый рекорд по сокращению добычи — 138% в феврале 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Страны, участвующие в соглашении о сокращении добычи, выполнили в феврале план на 138%, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники по итогам заседания технического мониторингового комитета в Вене.
Сообщается, что среди стран ОПЕК показатель достиг 142%, стран, которые не входят в ОПЕК, — 130%.
По итогам января средний результат также был рекордным — 133%.
14-15 апреля в Саудовской Аравии состоится министерский мониторинговый комитет, который рассмотрит доклад технического комитета об итогах исполнения соглашения и теоретически может вынести рекомендации по дальнейшей реализации сделки.
В конце 2016 года 24 страны договорились убрать с рынка совокупно порядка 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016 года. Сокращение заработало с начала 2017 года и после продления будет действовать до конца 2018 года.
Высокий процент исполнения обязательств отчасти возник из-за стремительного падения добычи в Венесуэле. По данным минэнерго США, производство нефти в стране (является членом ОПЕК) упало с 3,2 млн баррелей в сутки в 1997 году до 1,6 млн баррелей в 2018 году. При этом еще в январе 2016 года показатель находился на отметке 2,3 млн баррелей в сутки.
По данным МЭА, в феврале также снизилась добыча на фоне ремонтов мощностей в ОАЭ, в Анголе, а также в Ираке.
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