Россия простила странам Африки 20 млрд долларов

Помимо того, Москва выделяет деньги на реализацию программ помощи континенту по линии МВФ, Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда ООН и других организаций.
Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности, посвящённом ситуации в Демократической Республике Конго.
«Наша страна принимает меры по облегчению долгового бремени государств Африки. К настоящему времени в рамках инициативы по беднейшим странам с большой задолженностью списан основной долг на сумму более 20 млрд долларов. Помимо этого, осуществляются программы «долг в обмен на развитие»», — цитирует дипломата ТАСС.