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Россия простила странам Африки 20 млрд долларов
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Россия простила беднейшим странам Африки долги на 20 млрд долларов 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Помимо того, Москва выделяет деньги на реализацию программ помощи континенту по линии МВФ, Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда ООН и других организаций.
Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности, посвящённом ситуации в Демократической Республике Конго.
«Наша страна принимает меры по облегчению долгового бремени государств Африки. К настоящему времени в рамках инициативы по беднейшим странам с большой задолженностью списан основной долг на сумму более 20 млрд долларов. Помимо этого, осуществляются программы «долг в обмен на развитие»», — цитирует дипломата ТАСС.
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