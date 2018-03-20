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Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,31%
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Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,31% 

Investing.com Россия 3 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Великобритании завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов машиностроения, металлопромышленности и добычи и страхования.
На момент закрытия на Лондонской фондовой бирже Investing.com Великобритания 100 поднялся на 0,31%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Великобритания 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Intu Properties PLC (LON:INTUP), которые подорожали на 5,50 п. (2,61%), закрывшись на отметке в 216,00. Котировки Royal Bank of Scotland Group PLC (LON:RBS) выросли на 5,90 п. (2,29%), завершив торги на уровне 263,50. Бумаги Tui AG (LON:TUIT) выросли в цене на 35,00 п. (2,28%), закрывшись на отметке 1.568,00.
Лидерами падения стали акции Capita PLC (LON:CPI), цена которых упала на 5,80 п. (3,65%), завершив сессию на отметке 152,90. Акции Dixons Carphone PLC (LON:DC) поднялись на 6,15 п. (3,27%), закрывшись на уровне 182,00, а Paddy Power Betfair PLC (LON:PPB) снизились в цене на 220,00 п. (2,88%) и завершили торги на отметке 7.425,00.
На Лондонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (991) превысило количество закрывшихся в минусе (930), а котировки 151 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле потерял 0,46%, или 6,00, достигнув отметки $1.311,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 2,17%, или 1,35, до $63,48 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подорожали на 1,94%, или 1,28, до отметки $67,33 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара GBP/USD снизилась на 0,15% до 1,4003, а котировки EUR/GBP упали на 0,43%, достигнув отметки 0,8758.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,47% до 89,89.
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