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Рынок акций Италии закрылся ростом, Investing.com Италия 40 прибавил 0,12%
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Рынок акций Италии закрылся ростом, Investing.com Италия 40 прибавил 0,12% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Италии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов технологий, нефти и газа и коммунальных услуг.
На момент закрытия на Миланской фондовой бирже Investing.com Италия 40 вырос на 0,12%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Италия 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Tenaris SA (MI:TENR), которые подорожали на 0,52 п. (3,56%), закрывшись на отметке в 15,11. Котировки Stmicroelectronics (MI:STM) выросли на 0,450 п. (2,26%), завершив торги на уровне 20,360. Бумаги Fiat Chrysler Automobiles NV (MI:FCHA) выросли в цене на 0,308 п. (1,78%), закрывшись на отметке 17,578.
Лидерами падения стали акции Mediaset SpA (MI:MS), цена которых упала на 0,063 п. (2,03%), завершив сессию на отметке 3,033. Акции Salvatore Ferragamo Italia SpA (MI:SFER) поднялись на 0,38 п. (1,68%), закрывшись на уровне 22,30, а Banco Bpm (MI:BAMI) снизились в цене на 0,048 п. (1,59%) и завершили торги на отметке 2,980.
На Миланской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (197) превысило количество закрывшихся в плюсе (137), а котировки 41 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 2,38%, или 1,51, достигнув отметки $65,05 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае выросли на 2,51%, или 1,69, до $69,11 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 0,91%, или 12,00, до отметки $1.323,90 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,14% до 1,2258, а котировки EUR/GBP упали на 0,34%, достигнув отметки 0,8716.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,22% до 89,81.
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 Ещё 2 источника 
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