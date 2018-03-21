Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 1,96%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, банковских услуг и сырья.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 поднялся на 1,96%.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Bz wbk (WA:BZW), которые подорожали на 18,80 п. (5,29%), закрывшись на отметке в 374,00. Котировки Grupa lotos sa (WA:LTSP) выросли на 2,80 п. (5,14%), завершив торги на уровне 57,30. Бумаги Pkn orlen (WA:PKN) выросли в цене на 4,07 п. (4,70%), закрывшись на отметке 90,69.

Лидерами падения стали акции PKP Cargo (WA:PKPP), цена которых упала на 0,50 п. (1,18%), завершив сессию на отметке 42,00. Акции Kernel Holding (WA:KER) поднялись на 0,30 п. (0,58%), закрывшись на уровне 51,50, а Pgnig sa (WA:PGN) снизились в цене на 0,03 п. (0,51%) и завершили торги на отметке 5,84.

На Варшавской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (254) превысило количество закрывшихся в минусе (202), а котировки 213 акций практически не изменились.

Котировки акций PKP Cargo (WA:PKPP) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 1,18%, 0,50 п., и завершили торги на отметке 42,00.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 2,34%, или 1,49, достигнув отметки $65,03 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае выросли на 2,55%, или 1,72, до $69,14 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 0,74%, или 9,70, до отметки $1.321,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN снизилась на 0,01% до 4,2298, а котировки USD/PLN упали на 0,19%, достигнув отметки 3,4498.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,23% до 89,80.