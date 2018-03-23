Рынок акций Польши закрылся падением, WIG30 снизился на 0,77%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, строительства и сырья.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 снизился на 0,77%, достигнув 6-месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции PKP Cargo (WA:PKPP), которые подорожали на 1,85 п. (4,61%), закрывшись на отметке в 41,95. Котировки Lpp (WA:LPPP) выросли на 90,00 п. (1,01%), завершив торги на уровне 8.990,00. Бумаги Pgnig sa (WA:PGN) выросли в цене на 0,05 п. (0,85%), закрывшись на отметке 5,90.

Лидерами падения стали акции Pkn orlen (WA:PKN), цена которых упала на 2,54 п. (2,87%), завершив сессию на отметке 86,02. Акции CCC (WA:CCCP) поднялись на 6,80 п. (2,87%), закрывшись на уровне 230,20, а Kruk (WA:KRU) снизились в цене на 6,00 п. (2,79%) и завершили торги на отметке 209,00.

На Варшавской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (259) превысило количество закрывшихся в плюсе (199), а котировки 190 акций практически не изменились.

Котировки акций Pkn orlen (WA:PKN) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 2,87%, 2,54 п., и завершили торги на отметке 86,02.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 1,60%, или 1,03, достигнув отметки $65,33 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае выросли на 1,41%, или 0,97, до $69,88 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 1,57%, или 20,90, до отметки $1.348,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN выросла на 0,04% до 4,2250, а котировки USD/PLN упали на 0,42%, достигнув отметки 3,4184.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,42% до 89,09.