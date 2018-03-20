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Рынок акций Швеции закрылся ростом, OMX Stockholm 30 прибавил 0,29%
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Рынок акций Швеции закрылся ростом, OMX Stockholm 30 прибавил 0,29% 

Investing.com Россия 4 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Швеции завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, промышленности и потребительских товаров.
На момент закрытия на фондовой бирже Стокгольма OMX Stockholm 30 поднялся на 0,29%.
В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Stockholm 30 по итогам сегодняшних торгов были акции AB SKF B (ST:SKFb), которые подорожали на 6,0 п. (3,55%), закрывшись на отметке в 175,1. Котировки Volvo B (ST:VOLVb) выросли на 2,67 п. (1,79%), завершив торги на уровне 152,12. Бумаги SSAB AB (ST:SSABa) выросли в цене на 0,81 п. (1,73%), закрывшись на отметке 47,66.
Лидерами падения стали акции Fingerprint Cards (ST:FINGb), цена которых упала на 0,66 п. (6,86%), завершив сессию на отметке 8,93. Акции Getinge (ST:GETIb) поднялись на 1,9 п. (1,75%), закрывшись на уровне 103,9, а Telia Company AB (ST:TELIA) снизились в цене на 0,62 п. (1,57%) и завершили торги на отметке 38,78.
На фондовой бирже Стокгольма количество подешевевших бумаг (291) превысило количество закрывшихся в плюсе (291), а котировки 69 акций практически не изменились.
Котировки акций Fingerprint Cards (ST:FINGb) упали до 3-летнего минимума, подешевев на 6,86%, 0,66 п., и завершили торги на отметке 8,93.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 2,06%, или 1,28, достигнув отметки $63,41 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае выросли на 1,77%, или 1,17, до $67,22 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,58%, или 7,70, до отметки $1.310,10 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/SEK снизилась на 0,05% до 10,0718, а котировки USD/SEK повысились на 0,61%, достигнув отметки 8,2193.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,53% до 89,94.
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