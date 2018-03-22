РФ разрешила ввоз томатов еще с четырех турецких предприятий

«Мы считаем, что с 23 марта можно предоставить право поставок томатов еще четырем турецким предприятиям, которые ранее успешно прошли инспекцию российскими специалистами», — пояснила "Российской газете" официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано . Чуть позже список предприятий, которым разрешен ввоз продукции в Россию , будет опубликован на сайте Россельхознадзора.

Напомним, что ранее Россельхознадзор разрешил ввоз на территорию России помидоров восьми турецким предприятиям. Речь идет о поставках томатов в объеме не более 50 тысяч тонн.