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РФ разрешила ввоз томатов еще с четырех турецких предприятий
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РФ разрешила ввоз томатов еще с четырех турецких предприятий 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
«Мы считаем, что с 23 марта можно предоставить право поставок томатов еще четырем турецким предприятиям, которые ранее успешно прошли инспекцию российскими специалистами», — пояснила "Российской газете" официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. Чуть позже список предприятий, которым разрешен ввоз продукции в Россию, будет опубликован на сайте Россельхознадзора.
Напомним, что ранее Россельхознадзор разрешил ввоз на территорию России помидоров восьми турецким предприятиям. Речь идет о поставках томатов в объеме не более 50 тысяч тонн.
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