В Wintershall прокомментировали ситуацию вокруг «Северного потока -2»

Представители компании Wintershall заявили «Газетe.Ru», что не спекулируют влиянием событий в международной политике на «Северный поток-2».

"Мы тщательно следим за развитием событий в международной политике. Но мы не спекулируем о влиянии этих событий на «Северный Поток-2». «Северный Поток -2» — экономический проект. Европе необходим российский газ, потому что он надежно поступает по низким ценам", — говорится в сообщении.