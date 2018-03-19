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В Wintershall прокомментировали ситуацию вокруг «Северного потока -2»
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В Wintershall прокомментировали ситуацию вокруг «Северного потока -2» 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Представители компании Wintershall заявили «Газетe.Ru», что не спекулируют влиянием событий в международной политике на «Северный поток-2».
"Мы тщательно следим за развитием событий в международной политике. Но мы не спекулируем о влиянии этих событий на «Северный Поток-2». «Северный Поток -2» — экономический проект. Европе необходим российский газ, потому что он надежно поступает по низким ценам", — говорится в сообщении.
Польша продолжает уговаривать Германию отказаться от строительства «Северного потока-2».
В качестве аргумента Варшава намерена использовать дело Сергея Скрипаля и жесткую риторику британского премьера Терезы Мэй.
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