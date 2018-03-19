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Рубль вечером снижается к доллару и евро на внешнем негативе
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Рубль вечером снижается к доллару и евро на внешнем негативе 

Прайм 6 часов назад
Рубль вечером снижался к доллару и к евро, отыгрывая геополитические риски и некоторое ослабление нефти, следует из данных Московской биржи.
Евро закрепляется выше 71 рубля, доллар впервые за месяц тестирует отметку 58 рублей.
Курс доллара расчетами «завтра» к 19.15 мск рос на 40 копеек — до 57,89 рубля, курс евро — на 72 копейки, до 71,37 рубля. Ранее в понедельник евро дорожал до 71,41 рубля, доллар — до 58,04 рубля, максимума с середины февраля.
ПОД ДАВЛЕНИЕМ ГЕОПОЛИТИКИ
Одним из факторов давления на рубль является снижение цен на нефть, которые сползли ниже 66 долларов за баррель.
На нефтяной рынок повлияли данные об очередном росте буровых установок в США. На прошлой неделе число действующих буровых в США выросло на 6 штук, или на 0,61% — до 990 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 201 штуку, или на 25%.
Негативно влияют на курс рубля и геополитические факторы. Так, ЕС всерьез рассматривает заявления Британии о возможной причастности российской стороны к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, призывает Москву ответить на вопросы Лондона и раскрыть ОЗХО все данные по программе «Новичок».
Фактор президентских выборов в РФ остался нейтральным для рубля в силу предсказуемости их итогов, отмечают аналитики.
В итоге доллар и евро вечером росли к рублю на 0,7-1%. Рублевая цена «черного золота» поднялась в район 3,8 тысячи рублей за баррель марки Brent.
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Несмотря на относительную слабость рубля, нельзя забывать о предстоящих крупных налоговых платежах, предварительные расчеты по которым должны пройти уже в пятницу, отмечает Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал».
"В преддверии крупных выплат ослабление рубля будет активно использоваться экспортерами для продажи валютной выручки (что поддержит российскую валюту)", — считает он.
На следующих торгах доллар будет колебаться в диапазоне 57,4-58,4 рубля, евро — в коридоре 70,7-71,9 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.
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