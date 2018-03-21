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Транзит нефтепродуктов через Украину сократился в 5 раз
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Транзит нефтепродуктов через Украину сократился в 5 раз 

РЖД-Партнер 40 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Как сообщается по итогам собственного исследования «Консалтинговой группы А-95», за февраль 2018 года было транзитировано 1,3 тыс. т дизельного топлива. Это на 35% ниже показателя февраля 2017-го. Из данного объема 0,8 тыс. т было отправлено из Беларуси в Молдавию и 0,6 т — из Литвы в Молдавию. Транзит бензинов за этот же месяц составил 2,1 тыс. т: 1,8 тыс. т было отправлено из Беларуси в Молдавию; 300 т — из Литвы в Молдавию. Кроме того, в феврале через Украину транзитом прошло 3,4 т авиакеросина из РФ в Молдавию. По данным «А-95», в январе — феврале 2018 года транзит нефтепродуктов (без учета СУГ) через территорию Украины составил 9,7 тыс. т, что почти в 7 раз меньше показателя января — февраля 2017-го (77 тыс. т).
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