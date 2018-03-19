Фьючерсы на природный газ начали неделю с резкого снижения

Investing.com — Фьючерсы на природный газ начали неделю со снижения снизились на природный газ на фоне прогнозов, что в конце отопительного сезона в США будет удерживаться теплая погода, что приведет к снижению спроса на печное топливо.

К 16:50 МСК фьючерсы на природный газ снизились на $0,05 или приблизительно на 1,8% до $2,646 за миллион британских тепловых единиц (BTU). За время сегодняшней торговой сессии фьючерсы на природный газ опускались до $2,640 — наименьшего значения с 27 февраля.

За прошлую неделю природный газ подешевел на 1,6%.

Несмотря на этот рост, эксперты предупреждают, что фьючерсы на природный газ останутся нестабильными в краткосрочной перспективе, поскольку самый холодный период зимы уже прошел.

Весна является периодом наименьшего спроса на природный газ в США поскольку умеренные температуры не требуют газа ни для отопления, ни для кондиционирования воздуха.

Пиковым периодом потребления газа в США является отопительный сезон, который продолжается с ноября по март.

Участники рынка ожидают в четверг выхода отчета об объемах запасов природного газа в США. Прогнозируется сокращение запасов в диапазоне от 86 до 96 млрд куб. футов за неделю, которая завершилась 16 марта.

Это можно сравнить со снижением запасов на 93 млрд куб. футов за предыдущую неделю, снижением на 150 млрд куб. футов годом ранее и средним пятилетним показателем снижения на 53 млрд куб. футов.

По данным Минэнерго США общий объем природного газа в хранилищах США на данный момент составляет 1,532 трлн куб. футов.

Это на 718 млрд куб. футов или на 31,9% ниже, чем в прошлом году и на 296 млрд куб. футов или приблизительно на 16,1% ниже пятилетнего среднего показателя для этого времени года.