Эксперты предсказали снижение Центробанком ключевой ставки

В феврале ЦБ опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до нынешних 7,5 процента. В итоговом релизе регулятор ссылался на устойчиво низкий уровень годовой инфляции, ослабление краткосрочных проинфляционных рисков и существенное снижение вероятности того, что годовой прирост цен превысит таргет в четыре процента.

Период замедления инфляции может завершиться уже в середине лета, считают аналитики

Роман Насонов. В январе годовая инфляция составила 2,2 процента (это исторический минимум), на том же уровне она осталась и в феврале. Кроме того, в феврале до очередного исторического минимума снизились и инфляционные ожидания населения. Эти факторы и позволили аналитикам предположить, что ЦБ продолжит цикл снижения ключевой ставки 23 марта с шагом 0,25 процентных пункта. Момент для снижения ставки на 0,5 процентных пункта и более выглядит неподходящим из-за усиления геополитических рисков и происходящего на этом фоне ослабления рубля, считает ведущий аналитик Промсвязьбанка

В итоговом релизе ЦБ, скорее всего, укажет на сохраняющуюся актуальность проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте и усиления неопределенности конъюнктуры глобальных финансовых рынков, прогнозирует эксперт. По мнению главного аналитика Бинбанка Антона Покатовича, в фокусе регулятора будут оценки инфляционных ожиданий населения, к «заякориванию» которых стремится ЦБ.