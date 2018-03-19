В Брянске подвели итоги проекта по поддержке женского предпринимательства

Брянске завершился федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Бесплатное обучение основам предпринимательства прошли 30 жительниц региона.

В течение пяти дней девушки участвовали в лекциях и мастер-классах, работали над собственными бизнес-проектами и получали персональные рекомендации от профессиональных предпринимателей. В финале интенсивного обучения состоялся конкурс бизнес-проектов, где участницы презентовали экспертному жюри свои бизнес-идеи.

В пятницу, 16 марта 2018 года, в рамках программы состоялся конкурс бизнес-планов. Участницы представили свои проекты независимому жюри, в состав которого вошли представители Корпорации МСП, Благотворительного фонда «В ответе за будущее», Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА РОСИИ», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» , органов исполнительной власти Брянской области

По итогам конкурса бизнес-планов лучшим был признан проект по производству натуральной косметики по традиционным рецептам Евгении Поляниной, которая получила сертификат на 100 000 рублей от Благотворительного фонда «В ответе за будущее».

Напомним, что образовательный проект «Мама-предприниматель» разработан специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. Цель проекта — помочь им начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно. Бесплатное обучение проходит в форме пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап обучения — конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница получает грант в размере 100 000 рублей.

Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и Комитетом по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Соорганизатором и грантодателем выступает Благотворительный фонд «В ответе за будущее».

Всего до 2018 конца года проект «Мама-предприниматель» планируется реализовать более чем в 50 субъектах Российской Федерации