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Бюджет Забайкалья столкнулся с дефицитом средств на выполнение соцобязательств
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Бюджет Забайкалья столкнулся с дефицитом средств на выполнение соцобязательств 

Парламентская газета 8 часов назад
Фото: Парламентская газета
Бюджет Забайкалья испытывает дефицит средств на реализацию программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению. Об этом сообщила министр финансов Забайкальского края Марина Кириллова в ходе заседания Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
«В 2018 году бюджет края традиционно остался социальным: 68 процентов его расходов — социально значимые. При этом наблюдается дефицит средств на реализацию программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению», — сказала представитель региона.
В то же время, в течение двух последних бюджетных циклов в Забайкальском крае наблюдается тенденция опережающих темпов роста доходов над темпами роста расходов.
«Это позволяет прогнозировать улучшение финансовой ситуации в крае», — отметила Кириллова.
По словам главы регионального министерства финансов, бюджетная политика Забайкалья на среднесрочный период направлена на стабилизацию финансовой ситуации, снижение кредиторской задолженности, соблюдение бюджетных ограничений, связанных с высокой долговой нагрузкой краевого бюджета.
Консолидированный бюджет региона на 2018 год был сформирован из расчёта доходов в объёме 61,4 миллиарда рублей. Расходы бюджета составят около 62 миллиардов рублей.
«Дефицит консолидированного бюджета запланирован в сумме 947,4 миллиона рублей», — сказала она.
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