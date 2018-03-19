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Москва прокомментировала планы Лондона отказаться от российского газа
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Москва прокомментировала планы Лондона отказаться от российского газа 

Парламентская газета 6 часов назад
Фото: Парламентская газета
Министр энергетики Александр Новак в понедельник заявил, что если заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу поиска альтернативы российскому газу станут реальностью, это нанесет вред потребителям.
В среду, 14 марта, Мэй заявила о необходимости совместного поиска Великобританией и Евросоюзом возможности сократить зависимость от российского газа. Британский премьер считает, что Москва использует голубое топливо для оказания влияния на страны, которые его получают.
«Должны ли стать реальностью заявления об альтернативных источниках газа для Великобритании взамен российского, это нанесет вред прежде всего потребителям. Должна ли какая-либо компания или страна искать другого поставщика — я не думаю, что условия для них будут настолько предпочтительными и выгодными», — заявил Новак (цитата по Bloomberg).
Ранее в понедельник генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, комментируя идею главы британского правительства по поиску альтернативы поставкам газа из России, также выразил уверенность, что данный замысел ни к чему не приведёт. По его мнению, не в последнюю очередь это связано с тем, что никто не сможет предложить более выгодную цену, чем «Газпром».
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