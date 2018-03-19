Москва прокомментировала планы Лондона отказаться от российского газа 

Парламентская газета: последние новости

Могерини призвала Газпром выполнять обязанности по поставке газа Украине

Регионы получат 20 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

Россия вводит ограничение на ввоз картофеля из Египта с 16 марта