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Одна из встреч ОПЕК+ пройдет в Баку
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Одна из встреч ОПЕК+ пройдет в Баку 

Прайм 9 часов назад
Одна из встреч ОПЕК+ пройдет в Баку, сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
"Одна из встреч состоится в Баку. Это предложил президент страны Ильхам Алиев", — заявил Баркиндо на брифинге после встречи с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию, 35 тысяч — на Азербайджан. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь продлили венскую сделку — до конца 2018 года.
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