Цены промпроизводителей России ускорили рост

Цены производителей промышленных товаров в России в феврале текущего года ускорили рост до 1%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Уточняется, что в добыче полезных ископаемых увеличение цен на продукцию добычи и обогащения железных руд составило 10,5%, на соль — 9,1%, на уголь — 6,7%, на сырую нефть — 3,8%.

В металлургическом производстве на 8,2% подорожали прочие цветные металлы, ядерное топливо, на 3,6% — чугун, сталь и ферросплавы, на 1,0% — драгоценные металлы.