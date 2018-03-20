Ещё
Цены промпроизводителей России ускорили рост
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цены промпроизводителей России ускорили рост 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Цены производителей промышленных товаров в России в феврале текущего года ускорили рост до 1%. Об этом сообщается в материалах Росстата.
Уточняется, что в добыче полезных ископаемых увеличение цен на продукцию добычи и обогащения железных руд составило 10,5%, на соль — 9,1%, на уголь — 6,7%, на сырую нефть — 3,8%.
В металлургическом производстве на 8,2% подорожали прочие цветные металлы, ядерное топливо, на 3,6% — чугун, сталь и ферросплавы, на 1,0% — драгоценные металлы.
Ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал спад промпроизводства в России.
Газета.Ru: последние новости
Миллер обсудил с послом Италии южный маршрут поставок российского газа В Госдуму внесли законопроект о краудфандинге Новак рассказал о последствиях для Британии после отказа от российского газа
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России79
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля23
Отец Литвиненко назвал убийцу сына137
Россияне приготовились затянуть пояса386
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение