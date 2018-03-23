Нефть не боится высоты, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»

На фоне глобального негатива, накрывшего фондовые площадки с головой, сектор нефти смотрится вполне себе положительно. Если рынок останется верным своим целям, уже сегодня баррель Brent повторно протестует рубеж в $70.

Сама отметка имеет больше психологическое, чем реальное значение. Область сильных сопротивлений стоит выше, в пределах $71,80-$72,50. После пробоя $70 баррель, цена черного золота может пройти к отметке $70,35 за бочку, откуда рынок перед выходными с большой долей вероятности будет фиксировать прибыль.

Основным мотивом, который положительно влияет на сырьевые цены, является подтверждение намерений ОПЕК+ следовать своим договоренностям, которые распространятся на 2019 год и, возможно, далее. Это не значит, что искусственные рамки соглашения по снижению сырьевой добычи и ее заморозке останутся навсегда — вероятно, они далее будут преобразованы в какие-то менее масштабные заградительные схемы. Сектор нефти оценил комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха в этом плане очень позитивно.

Стоит обратить внимание на сформировавшуюся бэквордацию среди фьючерсных контрактов на нефть. Спред между ценами доходит до $7, что достаточно много. Ситуация может указывать на неуверенность рынка в будущих ценах. Это некоторым образом объясняет взрыв оптимизма, наблюдаемый в нефти сейчас, эмоциями инвесторов и желанием локально заработать. Фьючерс, в теории, должен стоить примерно столько же, сколько и сам актив, и разница в ценах с «длинным» контрактом демонстрирует перегретость рынка.