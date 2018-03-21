Ещё
Ключевым драйвером для нефти становится доллар, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ключевым драйвером для нефти становится доллар, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари» 

Прайм 2 часа назад
Фото: Прайм
За бочку североморской смеси сегодняшним утром дают $67,56, и пока рынок настроен довольно агрессивно. По рубежу $67,60-67,80 проходит область промежуточных горизонтальных поддержек, при преодолении которых краткосрочный торговый импульс переформируется в среднесрочный с первой целью покупок на отметке $68,47. Дальше начнется обновление январских пиков на $70,00 и $71,25 за баррель.
Естественно, это один из вариантов развития событий. Другой сценарий заключается в коррекции цен, если сегодня существенно подорожает доллар США, который будет волатилен из-за завершения двухдневного заседания ФРС. Тогда цена на баррель Brent может спуститься в область $66,20-$66,80.
Обновленные данные API показали снижение всех трех параметров наблюдения: запасы черного золота за неделю к 16 марта сократились на 2,7 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов просели на 1,06 млн и 1,93 млн баррелей соответственно. Эти данные слабее, чем предполагали средние ожидания. Сегодня вечером будут представлены официальные наблюдения Минэнерго США, и пока прогнозы неизменны: не исключен рост запасов сырой нефти на 2-3 млн баррелей.
Что касается новостей по сокращению добычи нефти в Венесуэле, то рынок тут увидел больше, чем есть на самом деле. Информация сенсацией не является, поскольку Венесуэла входит в ОПЕК+ и считается одним из инициаторов соглашения по снижению и заморозке сырьевой добычи.
В принципе, не очень важно, совпадет ли сегодняшняя статистика от EIA с ожиданиями или окажется идентичной наблюдениям API — основная реакция инвесторов уже отражена в ценах. Внимание переносится на поведение доллара США, ключевой драйвер кроется именно здесь.
Прайм: последние новости
ЦБ отозвал лицензию у тульского "Телекоммерц Банка" Порошенко заявил, что Катар готов поставлять сжиженный газ на Украину Биткоин поднялся выше $9 тыс, аналитики не исключают снижения
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию281
Как Путин поступит с Собчак после выборов556
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге3
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье48
Назван главный итог звонка Трампа Путину243
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
00:39
Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске
Происшествия
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение