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Минфин РФ отложил законопроект об отмене репатриации валютной выручки: кабмин поддержал ЦБ
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Минфин РФ отложил законопроект об отмене репатриации валютной выручки: кабмин поддержал ЦБ 

Прайм 11 часов назад
Правительство РФ поддержало ЦБ по вопросу рисков от отмены репатриации валютной выручки, соответствующий законопроект пока не будет вноситься, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Есть разные позиции: позиция Центрального банка и наша. В правительстве было рассмотрение, была поддержана позиция Центрального банка", — сказал замглавы Минфина, напомнив, что позиция ЦБ заключалась в том, что отмена репатриации валютной выручки вызовет риски для платежного баланса РФ.
В связи с этим, по его словам, законопроект об отмене репатриации валютной выручки пока вноситься не будет. «Пока не будет», — ответил Моисеев на соответствующий вопрос.
Сейчас в России действует норма об обязательной репатриации валютной выручки — то есть экспортеры обязаны зачислять валюту, полученную в оплату поставленных товаров, на свои счета в российских банках. Если срок перечисления средств истек, а валюта на счета не поступила — экспортер считается нарушителем валютного законодательства и может быть привлечен к ответственности.
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