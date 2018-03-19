Минфин РФ отложил законопроект об отмене репатриации валютной выручки: кабмин поддержал ЦБ

"Есть разные позиции: позиция Центрального банка и наша. В правительстве было рассмотрение, была поддержана позиция Центрального банка", — сказал замглавы Минфина , напомнив, что позиция ЦБ заключалась в том, что отмена репатриации валютной выручки вызовет риски для платежного баланса РФ

В связи с этим, по его словам, законопроект об отмене репатриации валютной выручки пока вноситься не будет. «Пока не будет», — ответил Моисеев на соответствующий вопрос.

Сейчас в России действует норма об обязательной репатриации валютной выручки — то есть экспортеры обязаны зачислять валюту, полученную в оплату поставленных товаров, на свои счета в российских банках. Если срок перечисления средств истек, а валюта на счета не поступила — экспортер считается нарушителем валютного законодательства и может быть привлечен к ответственности.