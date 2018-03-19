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Минфин сообщил о наказании за оборот денежных суррогатов
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В Минфине сообщили о наказании за оборот денежных суррогатов 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что уголовная ответственность за оборот денежных суррогатов будет предусматривать около 4 лет лишения свободы для коллективных схем. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Будет какой-то срок — в районе 4 лет только для коллективных схем, которые включают в себя большое количество объектов и объем. Принцип такой же, как с пирамидами", — сказал Моисеев.
Он также добавил, что такое наказание не будет затрагивать людей, которые "где-то купили биткоин, и потом продали".
Ранее сообщалось, что Минфин и ЦБ пришли к соглашению по обмену криптовалют.
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