Минфин сообщил о наказании за оборот денежных суррогатов

В Минфине сообщили о наказании за оборот денежных суррогатов

"Будет какой-то срок — в районе 4 лет только для коллективных схем, которые включают в себя большое количество объектов и объем. Принцип такой же, как с пирамидами", — сказал Моисеев. Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что уголовная ответственность за оборот денежных суррогатов будет предусматривать около 4 лет лишения свободы для коллективных схем. Об этом сообщает РИА "Новости".

Он также добавил, что такое наказание не будет затрагивать людей, которые "где-то купили биткоин, и потом продали".