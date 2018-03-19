Украинцы укрепляют пенсионную систему Польши

Такая статистика прозвучала на проходящем в столице круглом столе «Будущее рынка труда в Украине ».

«В 2017 году в польскую систему социального страхования осуществляли взносы 308 тысяч трудовых мигрантов с Украины, что на 78% больше, чем в предыдущем году», — сказал на походящем форуме президент конфедерации работодателей Украины Олег Шевчук

Было отмечено, что в 2016 году тех, кто способствовал укреплению пенсионной системы соседней страны, было 172 тысячи человек.