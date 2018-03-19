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Украинцы укрепляют пенсионную систему Польши
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Украинцы укрепляют пенсионную систему Польши 

Украина.ру 9 часов назад
Фото: Украина.ру
Такая статистика прозвучала на проходящем в столице круглом столе «Будущее рынка труда в Украине».
«В 2017 году в польскую систему социального страхования осуществляли взносы 308 тысяч трудовых мигрантов с Украины, что на 78% больше, чем в предыдущем году», — сказал на походящем форуме президент конфедерации работодателей Украины Олег Шевчук.
Было отмечено, что в 2016 году тех, кто способствовал укреплению пенсионной системы соседней страны, было 172 тысячи человек.
«По нашим оценкам, в Польше находятся примерно 2 миллиона украинских иммигрантов. Конечно, многие из них находятся здесь в связи с конфликтом в Украине», — заявила ранее министр по вопросам гуманитарной помощи и беженцев Польши Беата Кемпа изданию Super Express. Она отметила, что люди, не востребованные в экономике собственной страны, снизили показатели безработицы в Польше до рекордного уровня.
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