Украинцы укрепляют пенсионную систему Польши 

Такая статистика прозвучала на проходящем в столице круглом столе «Будущее рынка труда в Украине».
«В 2017 году в польскую систему социального страхования осуществляли взносы 308 тысяч трудовых мигрантов с Украины, что на 78% больше, чем в предыдущем году», — сказал на походящем форуме президент конфедерации работодателей Украины Олег Шевчук.
Было отмечено, что в 2016 году тех, кто способствовал укреплению пенсионной системы соседней страны, было 172 тысячи человек.
«По нашим оценкам, в Польше находятся примерно 2 миллиона украинских иммигрантов. Конечно, многие из них находятся здесь в связи с конфликтом в Украине», — заявила ранее министр по вопросам гуманитарной помощи и беженцев Польши Беата Кемпа изданию Super Express. Она отметила, что люди, не востребованные в экономике собственной страны, снизили показатели безработицы в Польше до рекордного уровня.