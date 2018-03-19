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Власти Британии заинтересовались недвижимостью россиян
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Британские власти заинтересовались недвижимостью влиятельных россиян 

Вести.Ru 11 часов назад
Фото: globallookpress.com
Члены Палаты общин Великобритании предлагают обязать иностранцев, связанных с политикой, раскрыть принадлежащую им в стране недвижимость и объяснить, откуда взялись средства на ее покупку, пишет The Guardian.
Призывы направлены в основном на россиян и связаны с делом об отравлении в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Лидер либерально-демократической партии Винс Кейбл предлагает, чтобы "олигархи, которых явно можно считать влиятельными политическими лицами" в письменной форме и с предоставлением соответствующей документации объяснили, "как заработали свои состояния". Если ответы британские власти не удовлетворят, активы будут конфискованы.
По последним оценкам, состоятельные россияне, связанные с политикой, владеют недвижимостью в Великобритании на сумму 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (более 1,5 миллиарда долларов). В основном недвижимость сосредоточена в Лондоне.
Впрочем, издание предполагает, что реальная цифра может быть выше, поскольку многие объекты покупают через зарегистрированные в офшорах фирмы. В прошлом году власти Британии постановили, что имена конечных владельцев домов, купленных через офшорные компании, должны быть раскрыты до 2021 года, но теперь политики настаивают, чтобы изменения вступили в силу раньше, сообщает "Интерфакс".
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