Ещё
Биржевой курс доллара превысил 58 рублей впервые с февраля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Биржевой курс доллара превысил 58 рублей впервые с февраля 

Банки.ру 11 часов назад
Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов понедельника превысил 58 рублей впервые с 12 февраля.
По состоянию на 14:50 мск стоимость американской валюты выросла на 51,25 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, составив 58,0025 рубля. Курс евро к этому времени повысился на 54,75 копейки до 71,1950 рубля.
Цены на нефть остаются в красной зоне, но продажи как будто утихают, отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, прошедшие накануне президентские выборы в России «не произвели на поведение рубля ровным счетом никакого впечатления». «Определенную интригу составляет фигура будущего главы правительства, но его президент назначит только после официального вступления в должность, а церемония инаугурации состоится в начале мая 2018 года», — говорит эксперт.
При этом внешний фон для «россиянина» остается не самым благополучным, констатирует она. «Москва все еще находится в стадии конфронтации с Лондоном и в ближайшее время нельзя исключать новых санкций в адрес России. Поведение доллара США сейчас основано на ожидании более агрессивной, чем прогнозировалось ранее, риторики ФРС в отношении процентных ставок. Даже эти два момента оставляют рубль в достаточном напряжении. Сегодняшняя сессия для пары доллар/рубль завершится в диапазоне 57,40—57,85 рубля, а для пары евро/рубль — в границах коридора 70,50—71,15 рубля», — комментирует Бодрова.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Росстат: промпроизводство в РФ в феврале выросло на 1,5% в годовом выражении Минфин предложит новый выпуск ОФЗ со ставкой купона 3% годовых Биржи США закрылись преимущественно снижением
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
В США отреагировали на победу Путина500
Что ждет уклонистов от объявленных президентом военных сборов26
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ14
«Перестаньте нас оскорблять»177
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение