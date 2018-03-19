Биржевой курс доллара превысил 58 рублей впервые с февраля

Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов понедельника превысил 58 рублей впервые с 12 февраля.

По состоянию на 14:50 мск стоимость американской валюты выросла на 51,25 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, составив 58,0025 рубля. Курс евро к этому времени повысился на 54,75 копейки до 71,1950 рубля.

Цены на нефть остаются в красной зоне, но продажи как будто утихают, отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова . По ее словам, прошедшие накануне президентские выборы в России «не произвели на поведение рубля ровным счетом никакого впечатления». «Определенную интригу составляет фигура будущего главы правительства, но его президент назначит только после официального вступления в должность, а церемония инаугурации состоится в начале мая 2018 года», — говорит эксперт.

При этом внешний фон для «россиянина» остается не самым благополучным, констатирует она. « Москва все еще находится в стадии конфронтации с Лондоном и в ближайшее время нельзя исключать новых санкций в адрес России. Поведение доллара США сейчас основано на ожидании более агрессивной, чем прогнозировалось ранее, риторики ФРС в отношении процентных ставок. Даже эти два момента оставляют рубль в достаточном напряжении. Сегодняшняя сессия для пары доллар/рубль завершится в диапазоне 57,40—57,85 рубля, а для пары евро/рубль — в границах коридора 70,50—71,15 рубля», — комментирует Бодрова.

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