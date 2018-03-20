Премьер Китая: мы не хотим торговой войны с США 

Глава Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцян заявил, что страна не желает начинать торговую войну с Соединёнными Штатами. Об этом сообщает Associated Press.
«Мы не хотим торговой войны с США», — приводит агентство его слова.
По словам Кэцяна, Китай надеется на переговорный процесс.
Ранее СМИ сообщали, что в США разрабатывают предложение по введению пошлин на продукцию из КНР, ущерб от которых для китайского импорта в США, по предварительным подсчётам, может составить около $30 млрд в год.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал НСН «экономическую войну» Соединённых Штатов и Китая.