Премьер Китая: мы не хотим торговой войны с США

«Мы не хотим торговой войны с США», — приводит агентство его слова.

По словам Кэцяна, Китай надеется на переговорный процесс.

Ранее СМИ сообщали, что в США разрабатывают предложение по введению пошлин на продукцию из КНР, ущерб от которых для китайского импорта в США, по предварительным подсчётам, может составить около $30 млрд в год.