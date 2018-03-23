Китай заявил о готовности ввести пошлины на 128 товаров из США

Власти Китая могут ввести пошлины на 128 товаров, импортируемых из Соединенных Штатов . Список в пятницу опубликовало министерство коммерции КНР, передает ТАСС Данные меры призваны компенсировать потери, которые может понести Пекин в связи с ведением Вашингтоном таможенных пошлин на импортную сталь и алюминий. Президент США Дональд Трамп ранее подписал меморандум, подразумевающий введение комплекса мер против «нечестных» торговых практик Китая. Представителю Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру поручено в течение 15 дней рассмотреть возможность введения пошлин в отношении определенных категорий китайской продукции, подготовить перечень этих товаров, а также инициировать разбирательство в рамках ВТО против Пекина за его нарушения правил торговли.