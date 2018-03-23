Китай введет пошлины на американские товары

Министерство коммерции КНР опубликовало на своем сайте список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины в качестве ответа на введенные США импортные тарифы на сталь и алюминий.

"Согласно статистике, за 2017 г. США ввезли в Китай товаров на $3 млрд Первая часть облагаемых налогом товаров состоит из 120 наименований, которые принесли США $977 млн, в том числе свежие фрукты, сухофрукты, орехи, вино, женьшень, бесшовные стальные трубы. Пошлины на эти товары могут составить 15%", — говорится в документе. Список облагаемых налогами товаров разделен на 7 категорий.

Отмечается, что "вторая группа ввозимых из США товаров состоит из 8 наименований, импорт в Китай которых принес США $1,992 млрд, в том числе свинина и продукты из свинины, переработанный алюминий, на эти товары могут быть введены пошлины в 25%".

Как писали "Вести. Экономика", президент США Дональд Трамп подписал меморандум о торговых и инвестиционных ограничениях против Китая.

В пресс-релизе администрации Трампа отмечается, что США вводят импортные пошлины в 25% "в отношении определенных товаров и секторов Китая".

Среди них названы ароэкосмическая отрасль, сегмент информационных коммуникаций, а также машиностроение. Кроме того, Торговое представительство США инициирует разбирательство в рамках Всемирной торговой организации по "дискриминационным практикам Китая по лицензированию технологий".