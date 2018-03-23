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Китай введет пошлины на американские товары
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Китай введет пошлины на американские товары 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: EPA
Министерство коммерции КНР опубликовало на своем сайте список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины в качестве ответа на введенные США импортные тарифы на сталь и алюминий.
Список облагаемых налогами товаров разделен на 7 категорий.
"Согласно статистике, за 2017 г. США ввезли в Китай товаров на $3 млрд Первая часть облагаемых налогом товаров состоит из 120 наименований, которые принесли США $977 млн, в том числе свежие фрукты, сухофрукты, орехи, вино, женьшень, бесшовные стальные трубы. Пошлины на эти товары могут составить 15%", — говорится в документе.
Отмечается, что "вторая группа ввозимых из США товаров состоит из 8 наименований, импорт в Китай которых принес США $1,992 млрд, в том числе свинина и продукты из свинины, переработанный алюминий, на эти товары могут быть введены пошлины в 25%".
Как писали "Вести. Экономика", президент США Дональд Трамп подписал меморандум о торговых и инвестиционных ограничениях против Китая.
В пресс-релизе администрации Трампа отмечается, что США вводят импортные пошлины в 25% "в отношении определенных товаров и секторов Китая".
Среди них названы ароэкосмическая отрасль, сегмент информационных коммуникаций, а также машиностроение. Кроме того, Торговое представительство США инициирует разбирательство в рамках Всемирной торговой организации по "дискриминационным практикам Китая по лицензированию технологий".
Минфин США в ближайшее время разработает инвестиционные ограничения для Китая по определенным секторам и технологиям, "которые важны для США".
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