Ещё
Китай придумал свой ответ в торговой войне с США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай придумал свой ответ в торговой войне с США 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Китай готовит ответные меры в торговой войне с Соединенными Штатами, которые 22 марта планируют анонсировать новые пошлины на китайские товары в дополнении к тарифам на ввоз стали и алюминия. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным газеты, меры со стороны китайских властей могут затронуть американские экспортные сельскохозяйственные продукты, в частности, соевые бобы, сорго и живых свиней — США является один из основных поставщиков этих продуктов в КНР. В частности, Китай покупает порядка трети объема соевых бобов, производимых Соединенными Штатами. В то же время, по заявлениям собеседников газеты, планы Китая могут измениться — это будет зависеть от риторики Вашингтона и того, насколько широкого круга китайских импортных товаров коснутся новые американские меры.
«Любой ответ Китая на новые тарифы США будет взвешенным и пропорциональным», — отметил один из источников издания.
Газета также отмечает, что потенциальные ответные меры со стороны Китая в первую очередь затронут американские штаты, в которых проживает электорат, избравший Дональда Трампа президентом в 2016 году.
Министр финансов США Стивен Мнучин в то же время сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения инвестиционных ограничений в отношении Китая в дополнении к ожидаемым новым пошлинам на товары из КНР.
О планах Трампа ввести пошлины на импорт из Китая агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило 14 марта. По его данным, в результате введения этих пошлин будет нанесен ущерб для китайского импорта на 60 миллиардов долларов. В первую очередь сборы затронут продукцию телекоммуникационного сектора. Таким образом Вашингтон может отреагировать на политику Пекина, вынуждающую американские компании делиться своими технологиями в обмен на возможность работать на рынке КНР.
Президент США 9 марта подписал указ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий в размере 25 процентов и 10 процентов соответственно. Из-под действия указа были выведены партнеры США по Североамериканской ассоциации свободной торговли. Вашингтон отметил, что исключением могут стать и другие страны, если они обоснуют рациональность такого решения американской стороне.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Пока вы спали: «У русских что-то есть на Трампа»65
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом172
Россиян ждет повышение подоходного налога1579
Украина назло России уничтожила свою промышленность392
Видео
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
00:42
Россиян ждет повышение подоходного налога
Личный счет
01:28
Пилот чудом избежал катастрофы
Происшествия
00:53
Народ в ужасе от ритуала с ребенком Рапунцель
Шоу-бизнес
01:00
Поклонники возмущены отношением Бузовой к отцу
Шоу-бизнес
00:18
Девочка, угрожающая губернатору Московской области, попала на видео
Общество
30:13
Украина назло России уничтожила свою промышленность
Украина Армия
00:43
Чичваркин устроил «денежный» намаз перед Rolls Royce
Общество
00:58
Подсчитана стоимость реформ Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение