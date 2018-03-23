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Китай планирует ввести пошлины на товары из США
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Китай планирует ввести пошлины на товары из США 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Aly Song/Reuters
В министерстве коммерции Китая заявили, что ведомство рассматривает варианты введения импортных пошлин на ряд товаров из США, чтобы сбалансировать потери страны от введенных США пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Министерство коммерции опубликовало список импортируемых из США товаров, на которые намерено ввести пошлины, чтобы сбалансировать потери, вызванные введением пошлин со стороны США на сталь и алюминий", — говорится в сообщении.
Как отмечается, министерство также принимает предложения от различных ведомств, бизнеса и экспертных кругов по контрмерам в ответ на пошлины США по алюминию и стали.
Ранее сообщалось, что КНР потребовала от США воздержаться от объявленных торговых ограничений.
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