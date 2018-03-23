Китай планирует ввести пошлины на товары из США

В министерстве коммерции Китая заявили, что ведомство рассматривает варианты введения импортных пошлин на ряд товаров из США , чтобы сбалансировать потери страны от введенных США пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Министерство коммерции опубликовало список импортируемых из США товаров, на которые намерено ввести пошлины, чтобы сбалансировать потери, вызванные введением пошлин со стороны США на сталь и алюминий", — говорится в сообщении.

Как отмечается, министерство также принимает предложения от различных ведомств, бизнеса и экспертных кругов по контрмерам в ответ на пошлины США по алюминию и стали.

Ранее сообщалось, что КНР потребовала от США воздержаться от объявленных торговых ограничений.