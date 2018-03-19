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Геополитика и ожидание решения ФРС держат рубль в напряжении, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»
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Геополитика и ожидание решения ФРС держат рубль в напряжении, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари» 

Прайм 11 часов назад
Фото: Прайм
Доллар США торгуется по 57,62 руб. и растет на 0,2%. Евро оценивается в 70,86 руб. (+0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 20 марта, составляют 57,55 руб. за американскую валюту (курс доллара повышен на 6 копеек) и 70,60 руб. за европейскую (курс евро понижен на 20 копеек).
Цены на нефть сегодня остаются в красной зоне, но продажи как будто утихают. Баррель североморской смеси Brent стоит $66,09 (-0,2%), рынок внимательно следит за поведением американского доллара и ждет завтрашних публикаций по запасам черного золота и нефтепродуктов. Пятничная статистика от Baker Hughes вышла смешанной: рост численности буровых установок в стране сохранился в силе, но его темпы инвесторов совсем не впечатляют.
Прошедшие накануне президентские выборы в России не произвели на поведение рубля ровным счетом никакого впечатления. Их исход был понятен задолго до голосования, и пока для участников торгов не меняется ничего. Определенную интригу составляет фигура будущего главы правительства, но его президент назначит только после официального вступления в должность, а церемония инаугурации состоится в начале мае 2018 года.
Внешний фон для «россиянина», тем не менее, остается не самым благополучным. Москва все ещё находится в стадии конфронтации с Лондоном и в ближайшее время нельзя исключать новых санкций в адрес России. Поведение доллара США сейчас основано на ожидании более агрессивной, чем прогнозировалось ранее, риторики ФРС в отношении процентных ставок. Даже эти два момента оставляют рубль в достаточном напряжении. Сегодняшняя сессия для пары доллар/рубль завершится в диапазоне 57,40-57,85 руб., а для пары евро/рубль — в границах коридора 70,50-71,15 руб.
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