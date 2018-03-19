Россия уходит от долгов СССР

Россия уходит от дорогих долгов СССР

Минфин активно занялся изъятием с рынка очень дорогих еврооблигаций "Россия-2030", размещение которых произошло в 2000 году. Тогда российское правительство занималось урегулированием задолженности бывшего СССР перед иностранными банками и финансовыми институтами и было вынуждено размещать бумаги с довольно высокой ставкой обслуживания — 7,5%.

Согласно тексту постановления правительства от 2000 года, Минфин может проводить обмен задолженности, если общий номинал предъявленных к обмену реструктуризированных кредитов и процентных облигаций составит менее 25 миллиардов долларов. В прошедшую пятницу Минфин разместил новые 11-летние суверенные еврооблигации в объеме 1,5 миллиарда долларов с доходностью 4,625% и евробонды дополнительного выпуска "Россия-2047" на 2,5 миллиарда долларов с доходностью 5,25%. Средства, привлеченные от размещения облигаций, в объеме 3,2 миллиарда долларов будут использованы для выкупа еврооблигаций выпуска "Россия-2030".

Планируется, что в результате обмена Минфин получит облигации выпуска совокупной номинальной стоимостью 5,79 миллиарда долларов (без учета амортизации). Удовлетворение заявок на выкуп облигаций данного выпуска будет производиться по цене 112,8421%. Расчеты по обмену будут осуществлены 21 марта. Минфин в 2018 году планирует разместить евробонды на 3 миллиарда долларов и обменять бумаги старых выпусков на новые еще на 4 миллиарда долларов. Аналогичная программа внешних займов РФ была реализована и в прошлом году. Однако в текущем году, в отличие от предыдущих, к участию в размещении евробондов РФ будут допущены российские инвесторы.

"Россия-2030" являются очень дорогими бумагами, поэтому, выкупая старый выпуск за счет размещения новых бумаг, Минфин снижает стоимость обслуживания госдолга, отмечают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. При этом новые евробонды РФ также предоставляют инвесторам вполне солидную доходность в валюте, которую весьма сложно найти среди надежных заемщиков. В целом, судя по довольно высокому спросу на отечественный госдолг, иностранные инвесторы не опасаются финансовых санкций в отношении России со стороны своих правительств. Неликвид от СССР

Выпуск "Россия-30" образовался в результате реструктуризации задолженности бывшего СССР, напоминает руководитель рейтинговой службы НРА Татьяна Ковалева. "По условиям выпуска, бумага частично амортизировалась, сейчас "Россия-30" — единственный суверенный евробонд РФ, чей номинал со временем погашается", — говорит она. По ее прогнозу, объем выплат по государственному внешнему долгу России в 2017-2019 годах после обмена евробондов с погашением в 2030 году на выпуски облигаций с погашением в 2027 и 2047 годах сократится на 1,18 миллиарда долларов.

"Россия-2030" — одна из самых дорогих бумаг со ставкой обслуживания 7,5% против проданных "Россия-2029" по 4,625% и "Россия-2047" по 5,25%, добавляет начальник отдела финансовых рынков ИК "Велес Капитал" Артур Навроцкий.

Заинтересованность Минфина в выкупе евробондов "Россия-2030" вполне логична, купонный доход по этим облигациям существенно выше, чем по новым выпускам, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Соответственно, выкупая старый выпуск за счет размещения новых бумаг, Минфин снижает стоимость обслуживания долга", — поясняет он, замечая, что новые евробонды предоставляют инвесторам вполне солидную доходность в валюте, которую довольно сложно найти среди надежных заемщиков.

В ходе обмена евробонда "Россия-2030" было удовлетворено заявок на 2,75 миллиарда долларов, в результате чего объем выпуска в обращении останется на уровне 4,2 миллиарда долларов, говорит руководитель дирекции анализа долговых инструментов "Уралсиба" Ольга Стерина. "Вполне вероятно, что в следующем году финансовое ведомство продолжит обмен данного выпуска, который является неликвидным и имеет амортизационную структуру", — полагает она.

Иностранцы не испугались

Вместе с тем эксперты единодушно замечают, что пятничные выпуски оказались вполне удачным для Минфина и говорят об отсутствии угрозы финансовых санкций со стороны западных стран.

По мнению Стериной, размещение можно считать успешным, так как оно проходило на фоне роста внешнеполитических рисков, и при этом спрос со стороны западных инвесторов был высоким.

"Вероятно, иностранные инвесторы не ждут ввода новых санкций в отношении РФ и поэтому проявляют большой интерес к ее бумагам, предлагающие привлекательные доходности в совокупности с улучшением фундаментальных макропоказателей российской экономики", — отмечает она.

Минфин разместил выпуски с небольшой премией ко вторичному рынку, однако предыдущее размещение в прошлом году тоже проходило с премией ко вторичному рынку.

Такие размещения обговариваются заранее, и контрагенты более-менее известны, при возникновении проблем с продажей бумаг Минфин мог отложить аукционы, говорит Навроцкий.

"Большая доля вложений российских еврооблигаций принадлежала иностранным инвесторам, и крупных продаж игроков перед аукционом не было, значит, риски отсутствуют", — поясняет он.

По его мнению, вероятность введения санкций на покупку еврооблигаций РФ очень низкая, так как у России высокая кооперация с Европой по многим направлениям, в том числе финансовым.

Несмотря на неблагоприятный новостной фон, спрос на новые российские евробонды почти в два раза превысил предложение — объем заявок на приобретение новых российских еврооблигаций, поданных инвесторами из США, Великобритании, Европы и Азии, превысил 7 миллиардов долларов, напоминает Ковалева. "Интерес инвесторов поддерживается благодаря стабилизации макроэкономической ситуации и снижению риска санкций, что может привести к дальнейшему снижению доходностей бумаг, а также малой вероятностью распространения риска санкций на госдолг", — полагает она.

Российские евробонды относятся к инструментам с высокой доходностью и относительно высокой надежностью, говорит Кочетков. "Более того, если верить заявлениям американской администрации, то какие-либо ограничения могут быть наложены на покупку российских долгов в будущем, но они не коснутся уже приобретённых активов. Соответственно, размещаемые выпуски — это возможность приобрести весьма привлекательные бумаги с достаточно низким риском", — объясняет аналитик. По его словам, если какие-либо ограничения будут наложены в будущем, то многие иностранные инвесторы постараются использовать окно возможностей. Условия размещений

Цена размещения одной облигации нового выпуска с погашением в 2029 году составила 97,863% от номинальной стоимости. Ставка купонного дохода по всем полугодовым купонам — 4,375% годовых. Цена размещения одной облигации допвыпуска "Россия-2047" — 99,9915% от номинальной стоимости.

Финальная книга заявок по обоим выпускам на пике составила около 7,5 миллиарда долларов, в транзакциях приняли участие около 170 российских и международных инвесторов. На российских инвесторов пришлось 35% нового выпуска "Россия-2029", 34% — на инвесторов из США, 22% было выкуплено инвесторами из Великобритании, остальные 9% ушли инвесторам из других регионов, включая Азию. В допвыпуске "Россия-2047" британские институциональные инвесторы выкупили 49%, инвесторы из США — 20%, российские инвесторы — 13%, азиатские — 3%, 14% выпуска пришлось на инвесторов из других регионов. Объем покупки суверенных еврооблигаций в рамках амнистии капитала по обоим выпускам составил 5%.