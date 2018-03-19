Сланцевые бурильщики США впервые вышли на прибыль

“Хеджирование перешло от нормального уровня к выше среднему уровню через рост нефтяных фьючерсов (сейчас WTI на 2018 г. $60), — отмечает в своем обзоре инвестиционный банк. — Это позволит многим производителям расти и тратить деньги в течение 2018 г. ” Американские нефтяные компании, фиксируя продажи по более высоким ценам, активизировали хеджирование производства на 2018 г. В IV квартале доля хеджируемой добычи на 2018 г. достигла 48%, по сравнению с 30% в III квартале, констатирует Goldman Sachs.

Goldman ожидает, что бурильщики будут увеличивать хеджирование на этот год и начнут это делать на добычу 2019 г. Около 9% объема на 2019 г. хеджируется по средней цене $58 за баррель.

Согласно оценке банка, многие сланцевые компании смогут выравнить свои балансы с WTI по $56,50. Поскольку WTI в настоящее время торгуется по чуть выше $60, это означает, что многие сланцевые производители смогут получить положительный денежный поток в этом году (впервые в своей истории).

Большинство компаний хеджируют примерно 50%, что должно помочь им поддерживать дисциплину в отношении капитала, считают в Goldman.

Проведенный Standard Chartered опрос 73 американских энергетических компаний показал, что хеджирование увеличилось на 22% за закончившийся 1 февраля трехмесячный период, что говорит о том, что сланцевый сектор нарастил свое хеджирование в 2018 г. Goldman прогнозирует среднюю цену на нефть в $72,50 за баррель в этом году, а это значит, что большинство компаний понесут убытки из-за блокировки в хеджировании.

Если цены останутся там, где они сейчас — в нижней зоне $60 — то не будет большой разницы в доходах между застрахованными и незастрахованными производителями.

Прогнозы взрывного сланцевого роста воспринимаются с тревогой и хедж-фонды и другие инвестиционные менеджеры в последнее время увеличили короткие ставки по нефтяным фьючерсам.

“Спред по первым двум контрактам по WTI был в опасной близости от перехода с бэкуордейшн к контанго, — говорит директор отдела фьючерсов Mizuho Securities Боб Йогер. — Это было бы крайне негативным сценарием для цен”. В то время как кривая фьючерсов WTI была в состоянии бэквордации в течение большей части последних двух месяцев, она недавно выровнялась, так как бычьи настроения начали постепенно уходить.

Контанго — ситуация, в которой фьючерсные нефтяные контракты ближайшего месяца торгуются со скидкой по долгосрочным фьючерсам (это обычно интерпретируется как признак снижения). Бэквордация, при которой контракты ближайшего месяца торгуются с премией (противоположность контанго), появился несколько месяцев назад впервые за долгое время. Это воспринимается, как признак того, что нефтяной рынок, наконец, начинает сводить баланс.

Возвращение контанго, вероятно, приведет к тому, что торговля нефтью станет более волатильной, и, возможно, даже толкнет вниз спотовые цены.

“Если вы берете спекулятивную короткую позицию, следите за тем, что будет происходить с производством в Америке, — считает аналитик Stratas Advisors Эшли Петерсен. — Наблюдается небольшой разворот в настроение”.

Однако Goldman Sachs не согласен с тем, что ситуация вскоре ухудшится. Инвестиционный банк указывает, что спрос на нефть «остается устойчивым», сланцевые бурильщики демонстрируют определенную сдержанность в вопросе нового бурения, к тому же ОПЕК продолжает соблюдать свои обязательства по сокращению. Все это, вероятно, приведет к снижению запасов до ниже среднего пятилетнего показателя к III кварталу, прогнозирует банк.

Но поскольку прогнозы по нефтяным ценам очень сильно варьируются, неудивительно, что так много сланцевых компаний закрылись в хеджировании для приобретения хоть какой-то определенности.