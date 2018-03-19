Топ-5 новостей понедельника

Investing.com — Представляем топ-5 новостей финансовых рынков в понедельник, 19 марта 2018 г.

1. Фондовые рынки мира начали неделю со снижения

Фондовые рынки мира начали неделю со снижения котировок. Трейдеры готовятся к первому в этом году повышению процентной ставки ФРС на этой неделе. В то же время напряжение игроков рынка сохраняется на фоне опасений о глобальной торговой войне.

Большинство азиатских рынков закрылись снижением, однако рынки Китая зафиксировали незначительный рост. Значительнее других снизился японский индекс, поскольку политический кризис в этой стране испытывает нервы инвесторов.

Индекс Nikkei снизился на 0,9% после того, как на выходных социологические опросы показали резкое снижение поддержки премьер-министра Японии Синдзо Абэ из-за обвинений о его личном участии в затянувшемся скандале о продаже земли.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 к середине утренних торгов снизился на 0,8%: в красной зоне торгуются акции ведущих компаний всех секторов экономики.

Фьючерсы на Уолл-стрит указали на снижение, что говорит о возможном продолжении падения котировок после распродаж на прошлой неделе.

Фьючерс индекса голубых фишек Dow снизился на 125 пунктов или 0,5%, фьючерс на S&P 500 снизился на 13 пунктов или на 0,5%, а фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 торгуется ниже на 85 пунктов или приблизительно на 1,2%.

Хотя индексы Уолл-стрит выросли в пятницу, но все равно снизились за прошлую неделю. За прошлую неделю индекс Dow опустился на 1,5%, индекс S&P — на 1%, а индекс Nasdaq — на 1,2%.

2. Доллар взял передышку после четырех недель подорожания подряд

В начале недели курс доллара изменился незначительно против корзины других основных валют. Таким образом доллар взял передышку после четырех недель подорожания подряд. Игроки рынков ожидают заседания ФРС, в результате которого, вероятнее всего, значение процентной ставки будет повышено. Инвесторов интересует, с какой скоростью будет ужесточаться монетарная политика США в этом году.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к корзине шести основных валют, незначительно изменился на позиции 89,80.

В пятницу индекс доллара вырос до максимума за две недели 90,38 на фоне прогнозов о том, что в этом году ФРС повысит процентную ставку четыре раза вместо трех повышений, запланированных ранее.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США незначительно выросла до 2,863%, оставаясь близко к максимуму за четыре года 2,957%, который был достигнут в прошлом месяце.

В понедельник не будет опубликовано важных экономических отчетов в США.

3. Курс биткоина перешел к росту после снижения, связанного с возможным запретом рекламы криптовалют в Twitter

После снижения на выходных в понедельник цены на биткоин перешли к росту и превысили $8000. Снижение курса было связано с сообщением о том, что Twitter тоже может запретить рекламу криптовалют, последовав примеру Google (NASDAQ:GOOGL) и Facebook (NASDAQ:FB), запретивших такую рекламу ранее в этом году.

В воскресенье наибольшая по капитализации на рынке цифровая валюта биткоин подешевела до $7240. После этого биткоин подорожал почти на $1000 до $8225. За последние сутки курс биткоина вырос на 6,9% или на $530.

Внимание трейдеров переключилось на сообщение о том, что Совет по финансовой стабильности, координирующий усилия по обеспечению мировой финансовой стабильности, получил от нескольких стран «Большой двадцатки» призывы к регулированию рынка криптовалют.

Стоимость других криптовалют тоже растет. Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum подорожала на 3% до $531,38.

Курс третьей по капитализации цифровой валюты Ripple вырос приблизительно на 6,5% до $0,65052.

4. Цены на нефть снижаются на фоне роста добычи сланцевой нефти в США Цены на нефть начали неделю со снижения после того, как рост бурильной активности в США указал на дальнейший рост добычи в этой стране и усилил опасения о глобальном перепроизводстве.

Фьючерсы на нефть WTI опустились на $0,25 или на 0,4% до $62,16 за баррель, а фьючерсы на нефть Brent подешевели на $0,23 или на 0,4% до $65,97 за баррель.

Согласно опубликованным в пятницу данным Baker Hughes, за неделю, которая завершилась 16 марта, число буровых установок выросло четыре до 800.

Число буровых установок в США является предвестником будущей добычи. За последний год оно значительно выросло: с 631 до 800. С середины 2016 года, когда цены на нефть начали восстановление, нефтедобывающие компании США продолжают увеличивать расходы.

5. Саммит стран «Большой двадцатки» начинается на фоне опасений о торговой войне между США и Китаем

В понедельник в Буэнос-Айресе должны встретиться министры финансов и руководители центробанков двадцати крупнейших экономики мира. В центре обсуждений будет ситуация в глобальной экономике и риски экономического роста.

После недавних изменений в торговой политике США вопросы международной торговли, скорее всего, станут главными на саммите «Большой двадцатки». Решения США вызвали чувство нестабильности и усилили опасения о возможной торговой войне.