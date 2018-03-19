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Охрименко: Украинское машиностроение полностью зависит от кооперации с Россией
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Охрименко: Украинское машиностроение полностью зависит от кооперации с Россией 

Украина.ру 11 часов назад
Фото: Украина.ру
«Экономическое сотрудничество со страной-агрессором должно быть минимизировано. Иного и быть не должно», — заявил на брифинге министр иностранных дел Павел Климкин.
Между тем, торговля между Украиной и Россий растет на фоне заявлений украинских политиков, так в январе 2018 года объем торговли составил больше $ 947 млн, что на 33.5% больше прошлогодних показателей. Экспорт из России в Украину составил $ 569 млн, что выше на 30% по сравнению с прошлым периодом. Импорт из Украины в РФ — $ 378 млн, рост на 38%.
«Украинское машиностроение сегодня очень зависит от кооперации с Россией. Рост торговли, например, в этом году связан с увеличением поставок трансформаторов из Украины. Кроме того, большое количество оборудования для пищевой промышленности Украина поставляет в РФ. А также мы покупаем у России комплектующие, как для производства трансформаторов и стабилизаторов, так и для производства проводов. Цветной металл для их производства Украина покупает у России», — заявил экономический эксперт Александр Охрименко в эфире NewsOne.
По словам эксперта, практически 50% продукции машиностроения Украина поставляет в Россию, в ЕС только 4%.
Поэтому, по мнению экономиста, политики говорят одно, но статистика показывает совершенно другие результаты.
«Украинский политикум вообще редко опирается на факты, а больше занимается демагогией», — сказал он.
Эксперт видит выход из сложившейся ситуации только один — «украинским политикам нужно прекратить „войнушку“ и устраивать шоу вокруг этой темы. Заниматься экономикой на уровне бизнеса с Россией и не создавать своей стране проблем в ожидании падения России. Экономика России не упадет из-за взбрыков украинских руководителей, они создают только проблемы своей стране. Украина занимает не более 2% в Российской экономике», — резюмировал эксперт.
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