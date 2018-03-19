«Грядущее насыщение рынка мясом курицы неминуемо приведет к росту конкуренции»

«В 2018 году, по нашим прогнозам, продажи мяса птицы в России составят 4 938,3 тысячи тонн, что больше значения 2017 года на 4,5%, или на 210,5 тысячи тонн. При этом импорт данной продукции продолжит сокращаться, а производство и экспорт расти. Наибольший рост спроса будет наблюдаться в секторе розничных продаж (+ 113,6 тысяч тонн к уровню 2017 года), поскольку мясо курицы остается наиболее доступным видом мяса для большинства населения.

Рост продаж будет иметь место и в секторе промышленной переработки (+ 78,7 тысяч тонн). Производство колбас и деликатесов из птицы является основной частью производственного процесса птицефабрик. Переработка мяса птицы дает им возможность расширения ассортимента и соответственно получения дополнительных доходов, а также получения выгоды от птицы, не соответствующей стандартам. Кроме того, некоторые мясокомбинаты снижают себестоимость собственной продукции за счет замены говядины и свинины сырьем из птичьего мяса. Продажи мяса птицы для сектора HoReCa вырастут в 2018 году всего на 18,1 тысяч тонн.

На российском рынке мяса птицы за последнее время имеет место тенденция к импортозамещению — зависимость от импортной продукции заметно сокращается. Так, доля зарубежной продукции в объеме предложения за 2013-2017 гг. снизилась с 12,3% до 4,4%. При этом натуральные объемы импорта сократились с 550,7 до 233,7 тысяч тонн. Наибольший спад зарубежных поставок был отмечен в 2015 году и составил 43% относительно 2014 года.

Основной причиной сокращения импорта стал запрет на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (в том числе мяса птицы) из ряда стран, введенный Правительством РФ с 7 августа 2014 года. Продовольственное эмбарго несколько раз продлевалось, на данный момент запрет действует до конца 2018 года. Другим фактором падения импорта мяса птицы в 2015 году стала девальвация рубля. Девальвационный шок сделал импорт птицы и других видов мяса экономически нецелесообразным для многих компаний-импортеров. Произошло развитие внутреннего производства и рост цен на зарубежную продукцию.

Несмотря на незначительные объемы экспорта мяса птицы из России по сравнению с объемами внутреннего производства, в 2013-2017 гг показатель демонстрировал стремительный рост. За 2013-2017 гг экспорт мяса птицы из страны вырос в 3,1 раза до 158,6 тысяч тонн. Поскольку российский рынок мяса курицы близок к насыщению, российские производители крайне заинтересованы в развитии экспорта. Рост экспортных поставок позволит производителям получить стабильный спрос на свою продукцию и диверсифицировать каналы сбыта.

Высокая скорость окупаемости проектов в птицеводстве и высокий спрос на данную продукцию, способствуют тому, что производство мясо птицы в России ежегодно растет. Так, за 2013-2017 гг производство выросло на 30,8% и по итогам 2017 года составило 4,7 млн тонн. Однако грядущее насыщение рынка мясом курицы неминуемо приведет к росту конкуренции на рынке. В борьбе за покупателя выиграют предприятия, имеющие вертикально интегрированную структуру с собственной кормовой базой и перерабатывающими мощностями, что позволит увеличить конкурентоспособность продукции, а также сформировать систему сбыта продукции на экспорт, учитывая растущий экспортный потенциал.

Производство мяса домашних птиц (кроме кур) в России развито слабо, что связано с недостаточным спросом на данную продукцию со стороны населения. Кроме того, в производстве мяса индейки и утки, гусей, которые пока не являются продуктом массового потребления, очень важна правильно выстроенная логистика и налаженная переработка. Хотя в последние годы ситуация начинает меняться: наиболее активно происходит наращивание производства мяса индейки, которое пользуется особой популярностью у потребителей».

Фото: politikus.ru