На российском рынке труда зафиксирован дефицит кадров

РАНХиГС: начался рост зарплат из-за дефицита кадров

На российском рынке труда, где уже длительное время наблюдалась полная занятость, появились первые признаки дефицита трудовых ресурсов. Это привело к росту зарплат — они растут быстрее, чем производительность, сообщается в исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

В 2017 г. рынок труда восстанавливался после кризиса: снижалась безработица, росли заработные платы. Восстановительным процессам во многом способствовало начавшееся в прошлом году снижение численности рабочей силы.

Снижение численности рабочей силы в прошлом году привело к уменьшению как численности занятых (на 251 тыс. человек), так и численности безработных (на 277 тыс. человек).

В результате средняя численность занятых составила 72,1 млн человек (71,1 млн человек без учета проживающих в Крыму ), численность безработных — 4,0 млн человек (3,9 млн человек без учета проживающих в Крыму).

В 2017 г. уовень безработицы (по методологии МОТ) составил 5,2% и достиг, таким образом, уровня 2014 г., когда наблюдался исторический минимум по этому показателю в современной истории России

Работодатели к концу прошлого года уже начали испытывать давление дефицита кадров, что привело к ускорению роста заработных плат до 5,9% в реальном выражении в последнем квартале 2017 г. по сравнению с IV кварталом 2016 г., отмечается в исследовании РАНХиГС.

В результате среднемесячная заработная плата наемных работников организаций в 2017 г., по предварительным оценкам Росстата , составила 39,144 тыс. руб., что на 3,5% выше в реальном выражении, чем в 2016 г.

В это же время количество рабочих часов выросло лишь на 1,2%.

В целом заработные платы росли практически равномерно во всех отраслях, в том числе в образовании и здравоохранении, где в 2015–2016 гг. падение было значительнее, а рост ниже, чем в других отраслях.

Исключение составили два вида экономической деятельности: динамика в оплате труда в государственном секторе (здесь с 2014 г. действует мораторий на ее повышение), а также в гостиничном и ресторанном бизнесе.

И хотя заработная плата еще не достигла докризисного уровня (в IV квартале она составила в реальном выражении 95,6% от средней за IV квартал 2013 г.), ускоряющиеся темпы роста позволяют предположить, что это произойдет в ближайшее время.

Но при расчете ежемесячных показателей Росстат не учитывает оплату труда в неформальном секторе, где, как указывают косвенные данные, заработные платы в последние годы стагнировали.

Рост заработных плат сопровождается более активным использованием имеющихся трудовых ресурсов.

После снижения среднего количества часов работы во время кризиса в 2015 г. уже в следующем году этот показатель вернулся на докризисный уровень, а в 2017-м превысил его и составил 1,759 тыс. часов в год.

В 2017 г. появились некоторые признаки изменения долгосрочных трендов занятости в неформальном секторе. Доля занятых в нем, согласно данным Росстата, в период 2012–2016 гг. продолжала расти постоянными темпами.

Таким образом, снижение численности занятых в 2017 г. в первую очередь происходило в неформальном секторе, тогда как численность занятых в формальном секторе оставалась более или менее постоянной.