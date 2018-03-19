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Цены на жилье в КНР оставались стабильными в феврале
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Цены на жилье в КНР оставались стабильными в феврале 

Вести.Ru 12 часов назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 19 марта — «Вести. Экономика». Рост цен на дома в Китае оставался ровным в феврале, отмеченный в феврале на фоне предпринимаемых мер по охлаждению рынка недвижимости, передает Reuters.
Средняя цена новых домов в 70 городах выросла на 0,2% в феврале по сравнению с январем, исключая субсидируемое правительством жилье, согласно расчетам The Wall Street Journal на основе данных, опубликованных Национальным бюро статистики. В январе отмечалось сокращение на 0,06% по сравнению с прошлым месяцем. По сравнению с аналогичным периодом годом ранее средние цены на новые дома в феврале выросли на 5,8% против 5,4% в январе. В заявлении говорится, что цены на жилье в Китае продолжают оставаться стабильными. Из года в год цены на жилье показывали две тенденции: в целом они сокращались в крупных городах Китая, но росли в меньших или более отдаленных городах. Среди четырех так называемых городов первого уровня цены на жилье упали на 0,3% в годовом исчислении в Пекине, 0,6% в Шанхае и на 2,5% в Шэньчжэне, хотя цены выросли на 3,1% в Гуанчжоу. Между тем цены выросли на 12,2% в южном прибрежном городе Бэйхай за тот же период. Цены на новые дома выросли в 44 из 70 городов в феврале по сравнению с месяцем ранее, в январе цены выросли в 52 городах. Цены на новые дома выросли в 59 из 70 городов в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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